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16.06.2020 - 13:20 | | İHA

Son dakika... 4 kişi hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı!

Gaziantep’te takla atan ve hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi otomobilden sağ çıkmayı başardı. Araçta bulunan 4 hava yastığının da açılmadığı kazada, 4 kişi şans eseri ölümden döndü.

Son dakika... 4 kişi hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı!

Kaza, Şahinbey ilçesi Çalıca Mahallesi'nde meydana geldi. 27 EFT 706 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak trafik işaret levhasına çarpıp taklalar attı.

Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar Gaziantep Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen 2016 model otomobilde bulunan 4 hava yastığının da açılmaması dikkat çekerken, polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

 

 

Bakan Varank açıkladı! "Bugünden itibaren hayvan deneyleri başlıyor"Gelen bir son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda yürütülen yeni tip corona virüsün (Kovid-19) enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltıcı ilaç geliştirme projesi kapsamında Ankara Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, söz konusu ilaç projesi kapsamında bugün itibarıyla hayvan deneyleri aşamasına geçildiğini açıkladı.
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