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08.02.2021 - 11:05 | | DHA

Son dakika... 4 saatte 3 bin lira! Balıkesir’deki jigolo operasyonunda flaş gelişme

Balıkesir’de 98 erkeği ‘jigolo yapma vaadiyle’ dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden 23'ü adliyeye sevk edildi. Ağına düşürdükleri erkeklere, “Yapacağınız 4 saatlik görüşmede 3 bin lira alacaksınız. Görüşme uzarsa ücret, 5 bin liraya kadar çıkıyor" şeklinde vaatlerde bulundukları ortaya çıkmıştı.

Son dakika... 4 saatte 3 bin lira! Balıkesir’deki jigolo operasyonunda flaş gelişme
98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüpheliler adliyede
98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüpheliler adliyede
98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüpheliler adliyede
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran kimliği açıklanmayan bir kişi, ‘jigolo yapılacağı’ vaadiyle kandırılıp, dolandırıldığını bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak günü, Gaziantep'te 3, İstanbul'da 46 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

98 erkeği ‘jigola yapma' vaadiyle dolandırdıkları saptanan 10'u kadın 49 şüpheli, Balıkesir’e getirildi. Şüphelilerden 23'ü emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah, adliyeye sevk edildi. 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Son dakika... 4 saatte 3 bin lira Balıkesir’deki jigolo operasyonunda flaş gelişme

BU NOTLA KANDIRDIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI! 4 SAATTE 3 BİN LİRA

Hürriyet'te yer alan habere göre, tek sayfalık bir notta jigolo adayı arandığında neler söylenmesi gerektiği yazıyor. Nota göre adaya önce başvurusunun kabul edildiği söyleniyor. Ardından da ‘bulunduğu lokasyonda’ hemen bir görüşme olduğu belirtilerek “Görüşme için bugün müsait misiniz?” diye soruluyor. Adayların yüzde 99.9’unun cevabı da “Tabii, müsaitim” oluyor zaten. Ardından kurbana yapacağı işin ne kadar cazip olduğunu vurgulamak için ücret tarifesi veriliyor. “Yapacağınız 4 saatlik görüşmede 3 bin lira alacaksınız. Görüşme uzarsa ücret de artıyor, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Yeme, içme konaklama bayana ait!” denilerek kurbanın şevki iyice artırılıyor. “Ödemeleriniz görüşmeden bir saat önce hesabınıza yatırılacak” denildiğinde ise kurbanlar tamamen ağa düşürülmüş oluyor.

‘SÖZLEŞMELİ İŞ’

Ajans jigoloları ‘sözleşmeli’ olarak işe alıyor. 3 aylık sözleşme için 320, 6 aylık sözleşme için de 520 lira talep ediyorlar. İnandırıcı olsun diye hesap numarası ve şahsi bilgiler de alınıyor. Kazanacakları paraya göre çok cüzi bir miktar olduğunu düşündükleri için adaylar hemen ödemeyi yapıp bir an önce işe başlamak istiyor. Parayı ödedikten sonra da bir daha kendilerini arayan numaraya ulaşamıyorlar. Kimi utancından kimi de ailesinden korktuğundan şikâyetçi olamıyor. Şebeke ise aynı yöntemi kullanarak dolandırıcılığa devam ediyor. Ta ki kurbanlardan biri cesaretini toplayıp polise gidene kadar...

 

 

 

Korkudan evden çıkamıyorlar! Her şey 9 yıl önce başladıİstanbul Başakşehir'de bir sitede yaşanan olayda Zeynep S. karşı komşusu kadın tarafından tehdit edildiğini belirterek polisi aradı. Yetkililerden yardım istediğini dile getiren Zeynep S., "Olaylar ilk 9 yıl önce başladı. Kendi evimizde güvende değiliz. Tek başıma dışarı çıkamıyorum. Çift bıçakla kapımıza saldırdı. 'Sizi öldüreceğim açın kapıyı' dedi. Sanırım yine krize girmiş olabileceğini düşünüyorum" dedi.
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