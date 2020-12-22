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22.12.2020 - 08:37 | | AA

Son dakika: 4 ülkeden gelen 335 yolcu izolasyona alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan Türkiye'ye giriş yapan 335 yolcunun testlerinin negatif çıksa bile izolasyona alındığını bildirdi.

Son dakika: 4 ülkeden gelen 335 yolcu izolasyona alındı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de alınan tedbirleri duyurduklarını hatırlattı.

Söz konusu ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan 335 yolcunun sağlık kontrolünden geçirildiğini ve PCR testi yapıldığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Yolculara 1. ve 7. günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır. 14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır." 

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