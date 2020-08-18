Son dakika | 40 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesör/büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen 37'si aktif görevde olan toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Bunun üzerine, İzmir merkezli 40 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 30'u muvazzaf, 11'i ihraç 41 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 62 örgüt mensubu şüphelinin yakalanması için 16 ilde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli başlatılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin "Ankesör sistemiyle” birbirleriyle irtibat kurduğu ve “Sınavlarda usülsüzlük” yaparak Deniz Kuvvetlerine örgüt mensuplarını soktukları tespit edildi.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İstanbul Mali Polis ekiplerince gerçekleştiriliyor. Terör örgütü FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmalarına yönelik sürdürülen çalışmalarda; Deniz Kuvvetlerinde aktif görev yapan ve emekli edilen 62 şüphelinin birbirleriyle ankesör sistemiyle irtibat kurduğu ve yine sınavlarda yolsuzluk yaparak Deniz Kuvvetlerine mensubu oldukları örgütün mensuplarını sınav yolsuzluğuyla soktukları tespit edildi. Tespitlerin ardından savcılık talimatıyla şüpheli 62 ismin yakalanması için bu sabah 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen örgüt mensubu şüphelilerden 20 ye yakını ilk baskınlarla göz altına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor. FETÖ’nün örgüt imamlarıyla “Ankesörlü telefon” üzerinden iletişim kurduğu belirlenen şüphelilerin Deniz Kuvvetlerine personel alımında sınavlarda usülsüzlük yaparak kendilerine örgüt üyesi olduğu belirtilen öğrencilere usülsüz şekilde yardımcı olup Deniz Kuvvetlerine girmesini sağladığı, örgüt mensubu olmayan ve sınava giren bir çok gencinin ise mağdur edilmesine neden oldukları ileri sürülüyor.

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Bu kapsamda, FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan 21'i ihraç, 25 eski astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 14 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.