MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?
ABONE OL
21.10.2020 - 07:00 |

Son dakika: 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz mart ayında uzaktan eğitime geçilmişti. 21 Eylül ayında ise 1.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Daha sonra ise kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte bazı sınıflar okula gitmeye başladı. Peki 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sınıflar için verdiği tarih...

Son dakika: 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılma tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. 1,2,3,4,8 ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Diğer sınıfların okula başlayacağı tarih ise araştırılıyor. 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak 2020?

O SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

2,3,4,8 VE 12.sınıflar 12 Ekim 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başladı.

5,6,7,9,10 VE 11.SINIFLARA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

'Ortaokul'da 5. lisede ise 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım'da başlatıyoruz.' açıklamasını yaptı.

Milliyet'te Gündem (21 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: KYK burs başvurusu 2020 başladı mı? KYK kredi ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

Son dakika: KYK burs başvurusu 2020 başladı mı? KYK kredi ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

Üniversiteler ne zaman açılacak, 2020 üniversiteler açılacak mı? Son dakika açıklamaları...

Üniversiteler ne zaman açılacak, 2020 üniversiteler açılacak mı? Son dakika açıklamaları...

Sıradaki Haber