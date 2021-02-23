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23.02.2021 - 15:00 | | DHA

Son dakika: 5 lira için 3 bıçak darbesi! Polisten kaçamadı

Gelen bir son dakika haberine göre; Samsun'da 5 lira istediği 38 yaşındaki M.Y.’yi para vermediği için 3 yerinden bıçaklayan S.T. (23), gözaltına alındı. Bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi.

Son dakika: 5 lira için 3 bıçak darbesi! Polisten kaçamadı

Olay, saat 19.30 sıralarında İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’ndeki Muzaffer Önder Parkı’nda meydana geldi. M.Y., parkta yürüyüş yaparken iddiaya göre tanımadığı kişi yanına gelerek, kendisinden 5 lira istedi. M.Y. isteğe olumsuz cevap verince, bu kişi yanındaki bıçağı çekti. M.Y.’yi 3 yerinden bıçaklayan şüpheli, kaçtı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.Y., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin S.T. olduğunu belirledi. Saldırgan, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da ele geçirildi.

S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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