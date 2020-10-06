MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
06.10.2020 - 21:10 | | AA

Son dakika! MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kovid-19'u yenen 2 yaşlı hastaneden alkışlarla uğurlandıSivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 3 yaşlı, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

67 yaşında koronavirüsü yendi! Alkışlarla taburcu edildi

67 yaşında koronavirüsü yendi! Alkışlarla taburcu edildi

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Detayları anlattı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Detayları anlattı

Sıradaki Haber