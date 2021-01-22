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22.01.2021 - 21:21 | | AA

Son dakika: 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte muaf olacak kişiler...

Gelen son dakika haberine göre; koronavirüsle mücadele kapsamında, 25 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Peki kimler kısıtlamadan muaf olacak? Market ve bakkal alışverişleri hangi saat diliminde yapılabilecek? İşte detaylar...

Son dakika: 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte muaf olacak kişiler...

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı. Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri yarın ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

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