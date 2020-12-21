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21.12.2020 - 05:09 | | AA

Son dakika: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Gelen son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüsle (covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Son dakika: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki, 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

Bu kapsamda, üçüncüsü 18 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

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