MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
ABONE OL
08.02.2021 - 05:00 | | AA

Son dakika: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Gelen son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüsle (covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 5 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Son dakika: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

Bu kapsamda, onuncusu 05 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık'ta ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Gaziantep'te feci kazaGaziantep'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Son dakika: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

CHP'de üç isim, dört eski genel başkan ile ne görüştü?

CHP'de üç isim, dört eski genel başkan ile ne görüştü?

Son dakika: Sivas ve Kayseri'de peş peşe korkutan depremler

Son dakika: Sivas ve Kayseri'de peş peşe korkutan depremler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet