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02.06.2020 - 14:50 | | DHA

Son dakika... 6 apartmanda uygulanan karantina süresi 14 gün daha uzatıldı!

Kayseri’de, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye giden 7 kişide corona virüs tespit edilmesiyle 6 apartman için uygulanan karantina süresi 14 gün uzatıldı.

Son dakika... 6 apartmanda uygulanan karantina süresi 14 gün daha uzatıldı!

Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi'ndeki apartmanlarda oturan 7 kişi, 20 Mayıs'ta yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişilerin 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, 2'şer ve 3'er katlı 6 apartmanı karantinaya aldı.

Toplam 58 kişinin oturduğu apartmanlar için uygulanan karantina süresi tedbir nedeniyle 14 gün uzatıldı. Apartmandakilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

 

 

 

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