Son dakika... 6 apartmanda uygulanan karantina süresi 14 gün daha uzatıldı!

Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi'ndeki apartmanlarda oturan 7 kişi, 20 Mayıs'ta yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişilerin 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, 2'şer ve 3'er katlı 6 apartmanı karantinaya aldı.
Toplam 58 kişinin oturduğu apartmanlar için uygulanan karantina süresi tedbir nedeniyle 14 gün uzatıldı. Apartmandakilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Corona virüs nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybettiDünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktordan acı haber geldi. Çin'de Covid-19 salgının ortaya çıktığı Wuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi.