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07.09.2020 - 13:38 | | DHA

Son dakika... 7 kaymakam görevden alındı

Gelen son dakika haberine göre; Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları ile Şanlıurfa’nın Akçakale ve merkez Karaköprü ilçe kaymakamları açığa alındı. Erzurum Valisi Okay Memiş de Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamlarının FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındığını açıkladı.

Son dakika... 7 kaymakam görevden alındı

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

Son dakika... 7 kaymakam görevden alındı

ŞANLIURFA'DA 2 KAYMAKAM

Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl’ın açığa alındığı öğrenildi.

Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.
Kaymakamların neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.(İHA)

Son dakika... 7 kaymakam görevden alındı

 

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