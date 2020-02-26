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26.02.2020 - 17:51 | | AA

Son dakika... 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden birinin örgütün Kandil dağ kadrosundaki sözde liderleri arasında yer aldığı kaydedildi.

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