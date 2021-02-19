MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! 7 yaşındaki Fatih uykusunda canından oldu! Tetiğe dokununca...
ABONE OL
19.02.2021 - 14:29 | | DHA

Son dakika! 7 yaşındaki Fatih uykusunda canından oldu! Tetiğe dokununca...

Gelen bir son dakika haberine göre; Gaziantep'te yaşadığı evde av tüfeği ile oynayan 20 yaşındaki Ali K., dolu silahın tetiğini yanlışlıkla dokununca uyuyan 7 yaşındaki yeğenini vurdu. Talihsiz çocuk yaşamını yitirirken, Ali K. gözaltına alındı.

Son dakika! 7 yaşındaki Fatih uykusunda canından oldu! Tetiğe dokununca...

Olay, sabah saatlerinde Türktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ali K., sabah saatlerinde birlikte yaşadığı ağabeyinin evinde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Ali K., bu sırada yanlışlıkla tetiğe dokununca tüfekten çıkan saçmalar odada uyuyan yeğeni Fatih K.'ye isabet etti. Silah sesiyle uyanan küçük çocuğun babası ve diğer aile fertleri, sağlık ekiplerine haber verdi.

Son dakika 7 yaşındaki Fatih uykusunda canından oldu Tetiğe dokununca...

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük Fatih'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Fatih K.'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Korkunç iddia! Eşi tarafından odaya kilitlenen kadın balkondan düştüAdana’da uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından odaya kilitlenen ve şiddete maruz kalan 20 yaşındaki Fatma, balkondan aşağı düştü. Kayınvalidesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırıldı. Öte yandan 3 çocuğu olduğu öğrenilen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Usulsüz reçete ile 12.5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon!

Usulsüz reçete ile 12.5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon!

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Şubat son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Şubat son depremler listesi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet