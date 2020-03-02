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02.03.2020 - 17:11 | | AA

Son dakika... 8 bin 844 personelin yerleştirme sonuçları açıklandı!

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 8 bin 844 personelin yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

Son dakika... 8 bin 844 personelin yerleştirme sonuçları açıklandı!

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme (KPSS-2020/4) işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Açıklanan kontenjanlara 830 ortaöğretim, 3 bin 173 ön lisans ve 4 bin 841 lisans düzeyi olmak üzere toplam 8 bin 844 personelin yerleştirilmesi sağlandı.

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