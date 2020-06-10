10.06.2020 - 10:36 |
Son dakika! 8 PKK'lı terörist ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi
Sn dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azimliyiz, kararlıyız! Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.