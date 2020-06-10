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10.06.2020 - 10:36 |

Son dakika! 8 PKK'lı terörist ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi

Sn dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika! 8 PKK'lı terörist ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azimliyiz, kararlıyız! Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Sokak ortasında defalarca bıçakladıİstanbul Pendik'te bir kişi, daha önce kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği adamı cadde ortasında defalarca bıçakladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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