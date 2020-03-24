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24.03.2020 - 00:17 |

Son dakika: 81 İl Valiliğine corona virüs için ek bir genelge gönderildi! 09.00-21.00 arası açık olacak

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Genelgeye göre, market içindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak.

Son dakika: 81 İl Valiliğine corona virüs için ek bir genelge gönderildi! 09.00-21.00 arası açık olacak

İşte ek genelgede yer alan kısıtlamalar:

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise, içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Genelgeye göre, market içindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

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