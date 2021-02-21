Son dakika... 81 ilde ALES yoğunluğu!

İSTANBUL

İstanbul'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) gerçekleştiriliyor.

Geçen yıl 1-12 Ekim'de başvuruları alınan sınav dolayısıyla Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yoğunluk oluştu.

Sınava giren adayların bazıları sınavın yapılacağı okullara özel araçları ve aileleriyle gelirken, bazıları da toplu ulaşımı kullandı.

Adaylar, erken saatte sınavın yapılacağı okulların önüne gelmeye başladı. Bazı adaylar, cep telefonları ve diğer özel eşyalarını okulların bahçesinin önünde çay ve su satan emanetçilere bıraktı.

Sınavın yapılacağı okullarda Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alındı. Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav görevlilerinin de maske taktığı ve lateks eldiven giydiği görüldü. Adaylar, sınav binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

Sınavın yapıldığı okulların önüne gelen zabıta ekipleri, maske kullanılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Okulların bahçesine giren zabıta ekipleri alınan önlemleri denetledi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

Araçlarıyla okula gelenlerin yakınlarından bazıları araçlarından beklerken bazıları da adayların sınava girmesinin ardından okulların önünde ayrıldı.

İZMİR

Sınavın gerçekleştirildiği merkezlerden olan İzmir Atatürk Lisesinde, adaylara Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu. Adaylara görevliler, maske ve dezenfektan dağıttı.

Adaylar, kimlik ve HES kodu sorgulaması sonrası salona alındı. Bazı adayların son dakikada sınava yetiştikleri gözlendi.

DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ana arterlerde bulunan 11 otobüs hattı, 21 Şubat Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için çalışacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü yapılacak ALES için ana arterlerde bulunan 110 - 120 - 130 - 190 - 210 - 270 - 300 - 320 - 340 - 350 ve 510 numaralı otobüslerin görevde olacağı belirtildi.

Otobüslerin ilk seferlerine sabah saat 07.30'da başlayıp son seferlerini ise saat 13.00'te yapacağı kaydedilen açıklamada, "ALES'e girecekler sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek." ifadelerine yer verildi.