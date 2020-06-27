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27.06.2020 - 09:47 | | AA

Son dakika... 81 ilde sokağa çıkma yasağı başladı...

Gelen son dakika haberine göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tedbirleri nedeniyle saat 09.30-15.00 saatleri arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlaması başladı.Kısıtlama YKS'nin ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 15.00'e kadar sürecek.

Son dakika... 81 ilde sokağa çıkma yasağı başladı...

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 20 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile bugün ve yarın yapılacak YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erecek.

 

 

 

 

 

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