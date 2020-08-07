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07.08.2020 - 09:29 |

Son dakika! 9 çelik kapı kırıldı! Kozmik odaya girildi

Gelen bir son dakika haberine göre; DHKP/C terör örgütünün ana merkezi konumundaki İdil Kültür Merkezi’ne, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekipleri baskın yaptı.Örgüt yöneticileri toplantı yaparken yakalandı.

Son dakika! 9 çelik kapı kırıldı! Kozmik odaya girildi

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DHKP/C terör örgütünün ana merkezi konumundaki İdil Kültür Merkezi’ni izlemeye aldı…

ÖRGÜT MERKEZİ DRONLARLA İZLENDİ

Şişli ilçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesinde bulunan kültür merkezinin alt katında bulunan ve kültür merkezinin dış kapısının açık olduğu bir sırada operasyon için düğmeye basıldı…

Operasyon timleri, sözde kültür merkezinin alt katında işletilen bir kafeden hızlı bir şekilde geçerek üst düzey yöneticilerin bulunduğu kata ulaştı.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ TOPLANTI YAPARLARKEN YAKALANDI

Toplantı halinde oldukları anlaşılan örgüt yöneticileri kıskıvrak etkisiz hale getirildi… Örgütün Türkiye Sorumlusu Y.K., Örgüt Yapılanmaları ve Direniş Meclisi Sorumlusu N.G., Örgüt Yapılanmaları ve Halkın Hukuk Bürosu Sekreteri E.K., Örgüt Gençlik Sorumlusu F.K., Örgüt Anadolu İlleri Sorumlusu R.K. ve O.K. gözaltına alındı…

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÜM DİJİTAL ARŞİVİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, terör örgütü DHKPC’nin özel bir teknikle şifrelenmiş olan tüm dijital arşivi, yurt dışında bulunan merkez komite ile yaptıkları haberleşme notları ele geçirildi…

ÇELİK KAPILI KOZMİK ODAYA İLK DEFA GİRİLDİ

DHKPC’nin ana merkezi konumundaki kültür merkezinin içerisinde 9 çelik kapı bulunuyor… Binanın duvarları operasyonlara karşı çelik levhalarla güçlendirilmiş durumda… Daha önceki yıllarda yapılan operasyonlarda, polisler 9 çelik kapıyı kırana kadar örgüt militanları tüm gizli yazışmaları ve arşivleri yakarak imha ediyordu… Son operasyonda ise çelik kapılar kilitlenmeden polis ekipleri içeri girerek ilk defa örgütün tüm dijital arşivini ele geçirildi.

Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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