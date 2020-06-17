Son dakika... 9 yaşındaki İsmail'e otomobil çarptı!

Kaza, 13 Haziran saat 14.30'da merkez Aziziye ilçesi Milli Egemenlik Caddesi’nde meydana geldi. Murat Aktaş, yönetimindeki 06 BF 3926 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek, hızla refüje çıktı. Bu sırada yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde bekleyen İsmail Hakkı Durnagöl’e çarpan otomobil, Durnagöl’ün üzerinden geçti. Otomobilin üstüne geldiğini görünce uzaklaşmaya çalışan Durnagöl, kazada ağır yaralandı. Kazanın ardından sürücü Aktaş ve çevredekiler, çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Durnagöl, ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük İsmail’in yoğun bakımdaki yaşam savaşının devam ettiği öğrenildi.

TRAFİK LEVHASININ ARKASINA SAKLANMIŞ

İsmail Durnagöl’ün ağır yaralandığı kaza, mobese kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde İsmail’in kendisine yönelen otomobili görünce kaçmaya çalıştığı, arkasına geçtiği trafik levhasıyla birlikte otomobilin altında kaldığı anlar yer aldı. Otomobil sürücüsü Murat Aktaş’ın ise kazanın ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.