MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... ABD'li askerler yaptı! Şeytan dövmeli terörist...
ABONE OL
22.11.2020 - 12:36 |

Son dakika... ABD'li askerler yaptı! Şeytan dövmeli terörist...

TSK’nın Suriye’de yaptığı harekâtlarla huzur ve güven getirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekât bölgesine sızma göreve verilenlere örgüt vücutlarına ölümden korkulmama anlamı taşıyan şeytani simge kuru kafa dövmesi yaptırdığı ortaya çıktı.

Son dakika... ABD'li askerler yaptı! Şeytan dövmeli terörist...

Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye'deki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekât bölgesine sızarak eylem yapmaya çalışan PKK/YPG'li teröristler bölgede sağlanan huzur ve güveni korumak için görev yapan TSK'nın terörle mücadeledeki en gözde birliklerinden mavi ve bordo bereli komandolar tarafından etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

VÜCUDUNA ŞEYTAN DÖVMESİ YAPTIRMIŞ

Yılbaşından bu yana bölgede 460'ı ölü 683'ü sağ veya yaralı olmak üzere bin 143 teröristtin etkisiz hale getirilirken önceki gün Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Kelcibrin köyündeki cephe hattına sızmaya çalışan bir PKK/YPG'li terörist, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) askerleri tarafından son anda fark edilerek sağ olarak yakalandı.

Son dakika... ABDli askerler yaptı Şeytan dövmeli terörist...

SON ANDA YAKALANDI

Sabah'tan Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; Tel Rıfat bölgesinden gelen ve üzerinde uzaktan kumandalı patlayıcıyı yerleştirmeye çalışan ve isminin 'Feyruz Afrin' olduğu öğrenilen PKK/YPG'li terörist cephe hattı üzerinde devriye görevi yapan SMO askerleri tarafından son anda yakalandı.

Vücuduna bağlanmış bir bomba düzeneğine karşı SMO askerleri tarafından kontrollü şekilde üst araması için kıyafetleri çıkartılan terörist vücuduna şeytani bir simge olan kuru kafa dövmesi yaptırdığı görüldü.

ÖLÜMDEN KORKMAMANIN İŞARETİ

Terörist; vücudundaki kuru kafa dövmesini, terör kampındaki bir ABD askerinin yaptığı ve "Siz ölümden korkmayanlarsınız" dediğini söylediği öğrenildi.

Son dakika... Bölgenin kaderi değişti! Fiyatlar uçtu...Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak ve kenti daha ulaşılabilir hale getirecek. İstanbul, İzmir ve Bursa üçgeninde kalan Çanakkale, köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Buna paralel olarak bölgedeki tarla ve konut fiyatlarında büyük artış yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor

Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Pazar yolunda silahlı saldırı!

Pazar yolunda silahlı saldırı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet