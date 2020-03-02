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02.03.2020 - 16:28 | | AA

Son dakika... ABD'li Jeffrey ve Craft Ankara'da

Son dakika gelen bilgilere göre; ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi.

Son dakika... ABD'li Jeffrey ve Craft Ankara'da
ABD'li Jeffrey ve Craft Türkiye'ye geldi
ABD'li Jeffrey ve Craft Türkiye'ye geldi
ABD'li Jeffrey ve Craft Türkiye'ye geldi
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Craft ve Jeffrey ile beraberlerindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak,  saat 16.10'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Amerikalı yetkililer gazetecilerin sorularını yanıtlamadı ancak Craft, havalimanından ayrılmadan önce "Burada olmaktan mutluyum." dedi.

Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak Amerikalı heyetin,  Türkiye'de bulunduğu sürede Hatay'ı ziyaret etmesi ve ayrıca BM ve sivil toplum  kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Türk yetkililerle de Ankara'da temaslarda bulunması planlanan heyetin  görüşmelerinde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin  ele alınması öngörülüyor.

 

 

 

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