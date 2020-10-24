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24.10.2020 - 10:39 | | DHA

Son dakika! ABD'nin vize kararına Bakan Soylu'dan sert tepki

Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Soylu, ABD Büyükelçiliğinin uyarısına sert sözlerle tepki gösterdi. Soylu, "ABD Büyükelçiliği usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranışı ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Son dakika! ABD'nin vize kararına Bakan Soylu'dan sert tepki

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Bir duyuruyu paylaşmanın diplomatik bazı gereklilikleri söz konusudur. ABD Büyükelçiliği usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranışı ortaya koymuştur.

(ABD Büyükelçiliğinin uyarısı) Elbetteki istihbari bir takım değerlendirmeler söz konusu olabilir ama alınacak kararları kendi internet sitesinden duyurmak gibi bir başka ülkeyi töhmet altında bırakabilecek bir davranış yakışır bir davranış değildir.

3 Kasım Salı günü Kağıthane’de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatımız olacak.

 

 

Sahte vali 20 bin lira dolandırdıAdana Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla çökertilen ve 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını telefonla arayıp kendilerini 'vali' olarak tanıtarak 240 bin lira dolandırdığı belirlenen çete ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
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