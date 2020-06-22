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22.06.2020 - 07:22 | | AA

Son dakika: Acı haber geldi! Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiden 2'si bulundu

Son dakika gelen habere göre Kestel'de, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu sel bölgesinde ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Son dakika: Acı haber geldi! Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiden 2'si bulundu

Ekipler, ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde selde kaybolan 4 kişiyi bulmak için gece boyunca çalıştı.

Kahreden haber ise az önce geldi. Selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, 37'si AFAD, 50'si sivil toplum kuruluşu çalışanı 87 arama ve kurtarma personeli, 15'i UMKE, 21'i acil servis çalışanı 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı (24 tim ve 1 JAK timi) 134 jandarma personeli görev aldı.

Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor.

Hastanede silahlı kavgaErzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti. İki aile arasında hastanede de devam eden çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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