Son dakika: Acil müdahale aracı geldi! Kuşadası'nda panik yaratan görüntü

Kuşadası'nın Karaova Mahallesi sahilinde dün yürüyüşe çıkan vatandaşlar, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ni (EKODOSD) arayarak, denizde yaralı Akdeniz foku olduğunu bildirdi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki ekip ile bölgeye gitti. Ekipler, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta hareketsiz duran hayvanın büyükbaş hayvan ölüsü olduğunu tespit etti.

Kepçeyle denizden çıkarılan büyükbaş hayvanın, ayaklarının iple bağlandığı, kulakları ile boğazının kesildiği belirlendi. Hayvan, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kireçlenip, gömüldü. Hayvanın, hırsızlar tarafından çalındıktan sonra kesildiği ardından da denize atıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

‘HAYVAN LEŞİ DENİZE ATILMAZ’

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bu tür olaylarla son zamanlarda çok sık karşılaşılmaya başladıklarını söyledi. Hayvan ölülerinin denize atılmaması gerektiğini kaydeden Sürücü, "Bu sağlık için risk. Her ne olursa olsun ölü bir hayvan bedeninin denizlere atılması insan sağlığı açısından çok büyük tehlike oluşturuyor. Çünkü bu tip büyük ve küçükbaş hayvanlar başta şarbon ile tüberküloz olmak üzere birçok hastalığı bünyelerinde barındırabiliyor" diye konuştu.