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19.06.2020 - 11:15 | | DHA

Son dakika! Adalar Kaymakamlığı İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti

Gelen bir son dakika haberine göre; Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektirikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Son dakika! Adalar Kaymakamlığı İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından atlı faytonların yerine kullanılacak elektrikli araçların Karayolları Trafik Kanunu'nunca uygun görülmediği için Adalar Kaymakamlığı’ndan kullanılmasına izin çıkmadı.

Kaymakamlığın yazılı yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 15.06.2020 tarih ve 88894955-622.01-24130 sayılı yazınız. İlgi sayılı yazınızda Adalarda kullanılmak üzere 60 adet elektrikli araç alındığı, bahse konu araçların sahada teknik kontrollerinin yapılması ve araçların çalışacağı güzergâhların belirlenmesi, test sürüşlerinin yapılması için gerekli iznin verilmesi talep edilmiştir.

Son dakika Adalar Kaymakamlığı İBBnin elektrikli araç başvurusunu reddetti

Bu kapsamda yazıda adı geçen araçların, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1 a/l (Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren bir ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak) ve 91 ( Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak) maddelerinde istenilen belgelerinin bulunmamasından dolayı sahada teknik kontrollerinin yapılması, araçların çalışacağı güzergâhların belirlenmesi ve test sürüşlerinin yapılması için istenen izin Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince uygun görülmemiştir. İlgili mevzuat gereği zorunlu belgelerle birlikte müracaatınız halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak olup, ilgili belgeler olmadan araçların trafiğe çıkması durumunda Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulanacak ve araçlar trafikten men edilecek".

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir sanayi sitesinde yangın meydana geldiGelen son dakika haberine göre;İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde buluna iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinden yoğun duman çıkarken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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