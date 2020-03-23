MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Adalet hizmetleriyle ilgili corona virüs toplantısı başladı
ABONE OL
23.03.2020 - 12:06 |

Son dakika! Adalet hizmetleriyle ilgili corona virüs toplantısı başladı

Adalet hizmetlerinde corona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının ikincisi gerçekleştiriliyor

Son dakika! Adalet hizmetleriyle ilgili corona virüs toplantısı başladı

Adalet hizmetlerinde corona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının ikincisi gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığındaki toplantı Saat 11.00’de başladı.

Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili toplantının ardından açıklama yapacak.

Uzman isim canlı yayında anlattı! İtalya'daki corona virüs istatistiği bize ne anlatıyor?Tüm dünyanın kabusu haline gelen corona virüs salgınıyla ilgili uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar gelmeye devam ediyor. CNN Türk canlı yayınında A'dan Z'ye programına katılan Dr. Ayça Kaya, İtalya'daki istatistiklere dikkat çekti. Risk grubundaki yaş aralığını ve İtalya'daki ölüm istatistiklerini aktaran Kaya önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Umreden dönenlerin karantinada 9'uncu günü! Böyle görüntülendiler

Umreden dönenlerin karantinada 9'uncu günü! Böyle görüntülendiler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber