23.03.2020 - 12:06 |
Son dakika! Adalet hizmetleriyle ilgili corona virüs toplantısı başladı
Adalet hizmetlerinde corona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının ikincisi gerçekleştiriliyor
Adalet hizmetlerinde corona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının ikincisi gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığındaki toplantı Saat 11.00’de başladı.
Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılıyor.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili toplantının ardından açıklama yapacak.
Uzman isim canlı yayında anlattı! İtalya'daki corona virüs istatistiği bize ne anlatıyor?Tüm dünyanın kabusu haline gelen corona virüs salgınıyla ilgili uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar gelmeye devam ediyor. CNN Türk canlı yayınında A'dan Z'ye programına katılan Dr. Ayça Kaya, İtalya'daki istatistiklere dikkat çekti. Risk grubundaki yaş aralığını ve İtalya'daki ölüm istatistiklerini aktaran Kaya önemli açıklamalarda bulundu.