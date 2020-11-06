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06.11.2020 - 17:06 | | DHA

Son dakika... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, koronavirüse yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı. Karaların koronavirüs testinin pozitif çıktığını CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut açıkladı.

Son dakika... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Adana Milletvekili  Ayhan Barut, Başkan Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Barut, paylaşımında, "Başkanımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KARALAR: GENEL DURUMUM İYİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Karalar, "Genel durumum iyi. Tedbir amaçlı gözetime aldılar doktor arkadaşlarımız, biraz da ısrar ederek. Genel durumum iyi. Bir sıkıntı yok. Lütfen siz de kendinize iyi bakın, kendinizi iyi koruyun. En kısa sürede tekrar buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

 

 

 

Son dakika... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, koronavirüse yakalandı

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