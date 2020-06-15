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15.06.2020 - 09:46 | | DHA

Son dakika... Adana'da çocukların cep telefonunu alıp kaçan kapkaççılar yakalandı!

Adana’da, otomobille dolaşarak sokakta çocukların ellerindeki cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen 3 şüpheliden 2’si yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son dakika... Adana'da çocukların cep telefonunu alıp kaçan kapkaççılar yakalandı!

Olay, 11 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Dedesiyle birlikte simit alan 6 yaşındaki kız çocuğunun elindeki cep telefonunu alan kişi, otomobile binip kaçtı. Aynı şüpheli, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde sokakta oynayan 16 yaşındaki bir kız çocuğunun elindeki cep telefonunu da alıp, kaçtı. Kapkaçın ardından şüphelinin otomobile binip kaçma anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobilin plakasını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Vedat G., Ahmet Ö. ve Canan Ö. olduğu belirlendi. Adresleri belirlenen şüpheliler, yapılan baskınla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Vedat G. ile Ahmet Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Canan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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