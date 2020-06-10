MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika… Adana’da FETÖ soruşturması! Polisi görünce telefonunu sulama kanalına attı
ABONE OL
10.06.2020 - 09:46 | | AA

Son dakika… Adana’da FETÖ soruşturması! Polisi görünce telefonunu sulama kanalına attı

Bu sabah Adana merkezli 3 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 63 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Gelen bir son dakika haberine göre, bir aparmanın 9. katına düzenlenen operasyonda, bir kişi polis ekiplerini görünce cep telefonunu balkondan sulama kanalına attı.

Son dakika… Adana’da FETÖ soruşturması! Polisi görünce telefonunu sulama kanalına attı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu Adana, Mersin ve İstanbul'da 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ şüphelilerine para ve erzak yardımında bulunduğu ve yeniden yapılanma içinde yer aldığı iddia edilen 18 zanlı gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 45 şüpheli aranıyor.

POLİSİ GÖRÜNCE CEP TELEFONUNU SULAMA KANALINA ATTI

Merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'daki bir aparmanın 9. katına düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan zanlılardan M.S.A, polis ekiplerini görünce cep telefonunu balkondan DSİ'ye ait sulama kanalına attı.

Ekiplerin durumu fark etmesi üzerine sulama kanalında arama çalışması  yapıldı. Sualtı polisi, M.S.A'ya ait olduğu tespit edilen cep telefonunu sulama  kanalından çıkardı.

Cep telefonu, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

 

 

Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda hizmete girdi! QR koduyla...Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda hizmete girdi...Yolcular yemek siparişlerini QR koduyla verecek
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vali Şahin'den vahşi sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor

Vali Şahin'den vahşi sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

2020-2021 Eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi hangi tarihte başlıyor, kaç gün?

2020-2021 Eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi hangi tarihte başlıyor, kaç gün?

Sıradaki Haber