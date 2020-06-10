Son dakika… Adana’da FETÖ soruşturması! Polisi görünce telefonunu sulama kanalına attı
Bu sabah Adana merkezli 3 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 63 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Gelen bir son dakika haberine göre, bir aparmanın 9. katına düzenlenen operasyonda, bir kişi polis ekiplerini görünce cep telefonunu balkondan sulama kanalına attı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu Adana, Mersin ve İstanbul'da 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ şüphelilerine para ve erzak yardımında bulunduğu ve yeniden yapılanma içinde yer aldığı iddia edilen 18 zanlı gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 45 şüpheli aranıyor.
POLİSİ GÖRÜNCE CEP TELEFONUNU SULAMA KANALINA ATTI
Merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'daki bir aparmanın 9. katına düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan zanlılardan M.S.A, polis ekiplerini görünce cep telefonunu balkondan DSİ'ye ait sulama kanalına attı.
Ekiplerin durumu fark etmesi üzerine sulama kanalında arama çalışması yapıldı. Sualtı polisi, M.S.A'ya ait olduğu tespit edilen cep telefonunu sulama kanalından çıkardı.
Cep telefonu, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.