MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Adana'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 2 yaralı
ABONE OL
01.08.2020 - 17:35 | | DHA

Son dakika... Adana'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 2 yaralı

Son dakika gelen habere göre; Adana'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Son dakika... Adana'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde, Pozantı ilçesi Adana- Ankara yolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile midibüsün çarpışmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

 

Skandal görüntüye Valilik açıklaması!Sivas'ta, kestiği kurbanlık ineği traktör ile asarak taşıyan ve bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen Y.G. (54), sosyal medyada tepki gördü. İhbar üzerine Y.G. hakkında idari işlem yapıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Adana'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 2 yaralı

Son dakika... Adana'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 2 yaralı

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

Antalya'da herkes boğulan biri var sandı ama işin aslı bambaşka çıktı

Antalya'da herkes boğulan biri var sandı ama işin aslı bambaşka çıktı

Sıradaki Haber