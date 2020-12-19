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19.12.2020 - 16:34 | | İHA/AA

Son dakika! Adana'da kuyu çöktü! Toprak altında kalanlar var

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde kuyunun çökmesi sonucu 2 kişi toprak altında kaldı. İtfaiye ekipleri bölgede kurtarma çalışması başlattı.

Olay, Adana Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, su kuyusu açmak için kuyuya giren 2 işçinin üzerine toprak çöktü. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 5-6 metre derinlikteki kuyudan işçileri kurtarmak için seferber olan ekiplere vatandaşlarda destek vermeye başladı.

Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken işçilerin sağ oldukları öğrenildi. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Son dakika Adanada kuyu çöktü Toprak altında kalanlar var

Son dakika Adanada kuyu çöktü Toprak altında kalanlar var

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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