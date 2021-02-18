MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Adana'da operasyon! Gözaltılar var...
ABONE OL
18.02.2021 - 08:21 | | AA

Son dakika: Adana'da operasyon! Gözaltılar var...

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı değerlendirilen 5'i Suriye, 4'ü Irak uyruklu 9 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde 8 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Ekiplerin bir şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

    Prof. Dr. Özlü: Karadeniz'de vakalar aile içi ziyaretler ve cenaze taziye ziyaretlerinde artıyorSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Karadeniz'de vakaların aile içi ziyaretler ve cenaze taziye ziyaretlerinden kaynaklandığını belirterek, 'Karadeniz'de insan hareketliliği fazla. Virüsün kendi kolu bacağı yok. Bunu bize bir insan ulaştıracak. Dolayısıyla insan hareketliliğinin fazla olması nedeniyle vaka sayıları artıyor" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Müge Anlı Gülşen Caymaz olayı | Gülşen Caymaz bulundu mu?

    Müge Anlı Gülşen Caymaz olayı | Gülşen Caymaz bulundu mu?

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    Son dakika... 'Baharın habercisi' cemrelerin ilki 19-20 Şubat'ta düşecek

    Son dakika... 'Baharın habercisi' cemrelerin ilki 19-20 Şubat'ta düşecek

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet