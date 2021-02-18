Son dakika: Adana'da operasyon! Gözaltılar var...

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı değerlendirilen 5'i Suriye, 4'ü Irak uyruklu 9 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde 8 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Ekiplerin bir şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.