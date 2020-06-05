Son dakika: Adıyaman'da evde hareketsiz halde bulunan genç kadın kaldırıldığı hastanede öldü

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve yaklaşık 8-9 ay önce evlendiği öğrenilen 21 yaşındaki Pınar Altındar, evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınları tarafından çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Pınar Altındar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Altındar yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altındar’ın cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere hastane morguna alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.