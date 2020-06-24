Son dakika... Adıyaman'da FETÖ operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, belirlenen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskında, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 4 şüphelinin ifade alma işlemi devam ediyor. Adresinde bulunamayan 1 şüpheli ise aranıyor.
İsrail polisi Kudüs'te Türk bayraklı tabelayı balyozla kırarak söktüİsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığının duvarındaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ait tabelaları söktü.