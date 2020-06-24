MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Adıyaman'da FETÖ operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı
ABONE OL
24.06.2020 - 14:55 | | DHA

Son dakika... Adıyaman'da FETÖ operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

Gelen bir son dakika haberine göre, Adıyaman’da, FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Adıyaman'da FETÖ operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, belirlenen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskında, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 4 şüphelinin ifade alma işlemi devam ediyor. Adresinde bulunamayan 1 şüpheli ise aranıyor.

 

 

İsrail polisi Kudüs'te Türk bayraklı tabelayı balyozla kırarak söktüİsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığının duvarındaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ait tabelaları söktü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Adıyaman'da FETÖ operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Adıyaman'da FETÖ operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Son dakika... Mersin'de TIR şoförü lastiği kontrol ederken çıkan yangında yaralandı

Son dakika... Mersin'de TIR şoförü lastiği kontrol ederken çıkan yangında yaralandı

Sıradaki Haber