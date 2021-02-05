Son dakika... Adıyaman'da iki aile arasında silahlar konuştu! 3 kişi öldü

Alınan ilk bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Çuhadar, olayla ilgili incelemelerde bulunmak ve detaylı bilgi almak üzere Kahta ilçesine gittiğini sözlerine ekledi.