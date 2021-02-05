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05.02.2021 - 18:43 | | DHA-AA

Son dakika... Adıyaman'da iki aile arasında silahlar konuştu! 6 kişi öldü

Gelen bir son dakika haberine göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü. Yaralanan 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Son dakika... Adıyaman'da iki aile arasında silahlar konuştu! 6 kişi öldü
İki aile arasında silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var
İki aile arasında silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var
İki aile arasında silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var
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Alınan ilk bilgilere göre, öğleden sonra ilçeye bağlı Doluca köyü yakınlarında meydana geldi. Husumetli olduğu belirtilen Gözel ve Göğüs ailelerinin bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Gözel (61), Mustafa Gözel (43), Mehmet Göğüs (29) ve Yaşar Göğüs (21) tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise ilk müdahalesinin ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Çuhadar, olayla ilgili incelemelerde bulunmak ve detaylı bilgi almak üzere Kahta ilçesine gittiğini sözlerine ekledi.

"Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum"

Daha sonra Kahta Devlet Hastanesine geçerek yaralıların durumu hakkında yetkililerle görüşen Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sincik ilçesi Çamdere köyünde ikamet eden ve aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 de yaralı olduğunu söyledi.

Vali Çuhadar, "Köyde yeni olayların vuku bulmaması için gerek emniyet gerek jandarma güçlerimiz halihazırda gerekli güvenlik önlemlerini almış bulunmaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması en büyük temennimizdir. Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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