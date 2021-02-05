Son dakika... Adıyaman'da iki aile arasında silahlar konuştu! 7 kişi öldü

Olay, öğleden sonra Kahta'ya bağlı Doluca köyü yakınlarında meydana geldi. Husumetli olduğu belirtilen Gözel ve Göğüs ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Ailelerin diğer yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma, bir anda tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi silahla vuruldu. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE, 4 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Kavga, jandarmanın müdahalesiyle son bulurken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Gözel (61), Mustafa Gözel (43) ve Mehmet Göğüs'ün (29) hayatını kaybettiği belirlendi. 7 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 4'ü daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölenlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga gönderildi.







"Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum"

Daha sonra Kahta Devlet Hastanesine geçerek yaralıların durumu hakkında yetkililerle görüşen Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sincik ilçesi Çamdere köyünde ikamet eden ve aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga yaşandığını belirterek, "Köyde yeni olayların vuku bulmaması için gerek emniyet gerek jandarma güçlerimiz halihazırda gerekli güvenlik önlemlerini almış bulunmaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması en büyük temennimizdir. Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.