MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı
ABONE OL
19.01.2021 - 14:57 | | DHA

Son dakika! Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

Gelen bir son dakika haberine göre; Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Son dakika! Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Erikdere köyü yakınlarında Rıdvan Göç (29) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Ebubekir Gürbüz (57), yönetimindeki 34 BYG 824 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Berat Gürbüz (21) ve Behçet Gürbüz (40) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Soygun için girdi dayak yiyerek yakalandıEsenyurt'ta iki kişi, telefon dükkanını soymak isterken sert kayaya çarptı. Soyguna gelen zanlılara iş yeri sahibinin saldırması üzerine panikleyip kaçan silahlı soygunculardan bir tanesi çevredeki vatandaş ve iş yeri sahibi tarafından uzun bir kovalamacanın ardından yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika! Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet