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20.05.2020 - 08:34 |

Son dakika: Adnan Polat'a Arnavutluk'ta 24 milyon liralık vurgun

Son dakika haberine göre ünlü iş insanı Adnan Polat, Air Albania Havayolu’nun ortağı Arnavut iş adamı Sinan İdrizi tarafından dolandırıldı. İdrizi, Arnavutluk’ta petrol şirketi alacağı vaadiyle Polat’ın parasını aldı. Şimdi ortada ne şirket var ne de para…

Son dakika: Adnan Polat'a Arnavutluk'ta 24 milyon liralık vurgun

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı olan ünlü iş insanı Adnan Polat, Arnavutluk'ta dolandırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Polat Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Air Albania Hava Yolu şirketi ortağı Sinan İdrizi'nin petrol şirketi alma vaadiyle kendisinden para istediğini, sözleşmenin gereğinin yerine getirilmediğini belirterek şikâyetçi oldu.

OLAY ŞÖYLE GELİŞTİ…

Arnavutluk'ta iş yapan Adnan Polat, Air Albania Hava Yolu şirketi ortağı ve Arnavutluk Süper Ligi takımlarından Flamurtari'nin yöneticisi Sinan İdrizi ile tanışıyordu. Sinan İdrizi, Polat'a Arnavutluk'ta bulunan Global Fluids International (GFI) isimli bir şirketin çok kârlı bir iş yaptığını ve şirketi almak isterse kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. İddiaya göre Sinan İdrizi, Polat'a şirketin satış bedelinin 17 milyon dolar olduğunu belirterek, kapora olarak 3.5 milyon dolar (bugünkü kurla 23.6 milyon TL) verilmesini, satış gerçekleşmez ise kaporanın iade edileceğini anlattı.

Polat, Kasım 2016'da taslak hisse alım sözleşmesi hazırlattı. Sözleşme sonrası İdrizi, şirket yetkililerinin kendisini aradığını ve paranın banka üzerinden değil, yediemin sıfatıyla kendisi tarafından götürülmesini istediklerini söyledi. Polat da ön ödeme ücretini, imzaladıkları satış sözleşmesinin ardından iş adamının hesabına gönderdi.

KAPORA İADE EDİLMEDİ

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; savcılıktaki suç duyurusunda yer alan iddiaya göre, birkaç ay sonra Sinan İdrizi, Arnavutluk'ta seçim olacağını, projenin seçim sonrasına kaldığını belirterek Polat'ı oyaladı. 2017'deki seçimler sonrasında da satışın gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Adnan Polat da kapora için yatırdığı 3.5 milyon doları ve satış sözleşmesinin iptalini istedi. Fakat, Sinan İdrizi, sözleşmeyi iptal etmek istemedi. Adnan Polat da aradan aylar geçmesine rağmen, İdrizi tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dolandırıldığını ileri süren Polat'ın şikâyetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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