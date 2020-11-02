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02.11.2020 - 12:32 | | milliyet.com.tr

Son dakika... AFAD Başkanı paylaştı! 70 saat sonra bir kedi kurtarıldı

Gelen son dakika haberine göre; AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Rıza Bey Apartmanı'nda bir kedinin 70 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.

Son dakika... AFAD Başkanı paylaştı! 70 saat sonra bir kedi kurtarıldı

AFAD Başkanı Güllüoğlu açıklamasında, 'Rızabey apartmanında, depremin üzerinden 70 saat sonra bir cana daha ulaştık' dedi.

Son dakika... AFAD Başkanı paylaştı 70 saat sonra bir kedi kurtarıldı

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan AFAD'dan yapılan yeni açıklamada, 'SAKOM’dan alınan bilgilere göre 83 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir' dedi.

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