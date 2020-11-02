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02.11.2020 - 20:06 | | AA

Son dakika: AFAD, İzmir'deki son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 92 olduğunu açıkladı.

Son dakika: AFAD, İzmir'deki son durumu açıkladı

 

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 19.30 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1323 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 92 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

 

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