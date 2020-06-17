17.06.2020 - 10:45 | | milliyet.com.tr
Son dakika... AFAD'dan Bingöl depremi açıklaması
Son dakika haberi... AFAD'dan 14 Haziran'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama geldi. Açıklamada 5.7'lik deprem sonrası süreçte 281 artçı depremin daha meydana geldiği bildirildi.
Bingöl depreminde meydana gelen yıkımın sebebi belli olduDoğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği noktada bulunan ve birinci derece deprem kuşağındaki Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde toprak kullanılarak taştan yapılan ev ve ahırlar yıkılırken, betonarme yapılar ayakta kaldı. Yılın yarısından fazlasını kar altında geçiren yerleşim yerlerinde depremlerden etkilenmemesi için yıllar önce inşa edilen yapılarda kullanılan kerestelerin de zamanla çürüyüp yıkımı kolaylaştırdığı ortaya çıktı.