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17.06.2020 - 10:45 | | milliyet.com.tr

Son dakika... AFAD'dan Bingöl depremi açıklaması

Son dakika haberi... AFAD'dan 14 Haziran'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama geldi. Açıklamada 5.7'lik deprem sonrası süreçte 281 artçı depremin daha meydana geldiği bildirildi.

Son dakika... AFAD'dan Bingöl depremi açıklaması

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

14.06.2020’de Karlıova (Bingöl) de meydana gelen Mw=5.7 büyüklüğünde ki depremden sonra 16 Haziran saat 19:51’e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 0.8 ile 5.6 arasında değişen 281 adet artçı deprem kaydedilmiştir.

Son dakika... AFADdan Bingöl depremi açıklaması

Bingöl depreminde meydana gelen yıkımın sebebi belli olduDoğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği noktada bulunan ve birinci derece deprem kuşağındaki Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde toprak kullanılarak taştan yapılan ev ve ahırlar yıkılırken, betonarme yapılar ayakta kaldı. Yılın yarısından fazlasını kar altında geçiren yerleşim yerlerinde depremlerden etkilenmemesi için yıllar önce inşa edilen yapılarda kullanılan kerestelerin de zamanla çürüyüp yıkımı kolaylaştırdığı ortaya çıktı.
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