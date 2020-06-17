Son dakika... AFAD'dan Bingöl depremi açıklaması

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

14.06.2020’de Karlıova (Bingöl) de meydana gelen Mw=5.7 büyüklüğünde ki depremden sonra 16 Haziran saat 19:51’e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 0.8 ile 5.6 arasında değişen 281 adet artçı deprem kaydedilmiştir.