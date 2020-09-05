05.09.2020 - 13:37 | | DHA
Son dakika! AFAD'dan Giresun uyarısı!
AFAD, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olacağına dikkat çekip vatandaşları uyardı.
AFAD, Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli yağış için Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olacağına dikkat çekip vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yarın öğlen yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
"Döviz sıkıntısı ortadan kalkacak ve ekonomi biraz daha rayına girecek"Covid-19 pandemisini başarılı bir şekilde yürüten Türkiye’nin ekonomide de aynı başarıyı sağladığını ve ÖTV zammı ile iç piyasanın harekete geçeceğini belirten Prof. Dr. Sudi Apak, “Türk ekonomisinin özellikle özel sektörde önemli bir hacmi var. Bu aydan itibaren ihracat yüzde 15 arttı. Üretimin de desteklenmesi ile döviz sıkıntısı da ortadan kalkacak ve ekonomi biraz daha rayına girecektir” dedi.