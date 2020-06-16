MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Afyonkarahisarda giriş çıkışlar kapatıldı! Her aileden 1 kişi...
ABONE OL
16.06.2020 - 17:32 | | İHA

Son dakika... Afyonkarahisarda giriş çıkışlar kapatıldı! Her aileden 1 kişi...

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyüne giriş ve çıkışlar, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında sınırlandırıldı.

Son dakika... Afyonkarahisarda giriş çıkışlar kapatıldı! Her aileden 1 kişi...

İscehisar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından, Karaağaç köyünde Kovid-19 vaka sayılarının artmasıyla ek tedbirlerin alındığı aktarıldı.

Kaymakamlığın açıklamasında, “Bu kapsamda köye giriş çıkışlar belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerdeki randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar) geçici olarak sınırlandırılmıştır. Köyde yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması, temel ihtiyaçlar için her aileden 1 kişinin dışarı çıkabileceği kararlaştırılmıştır. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 18 yaş ve altı gençlerinde sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. İscehisar ve diğer köylere gitmek isteyen araçların Karaağaç köyünde durmaları ve yolcu almaları yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Bakan Albayrak paylaştı!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz."
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Afyonkarahisarda giriş çıkışlar kapatıldı! Her aileden 1 kişi...

Son dakika... Afyonkarahisarda giriş çıkışlar kapatıldı! Her aileden 1 kişi...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Bu hafta sonu 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olur mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Bu hafta sonu 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olur mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sıradaki Haber