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19.08.2020 - 05:58 | | AA

Son dakika: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Son dakika: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Alanya-Bursa seferini yapan Ziya Karamürsel idaresindeki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Son dakika: Afyonkarahisarda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki 25 kişi yaralandı.

Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak Sandıklı, Sinanpaşa ve Afyonkarahisar devlet hastanelerine kaldırıldı.

Son dakika: Afyonkarahisarda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Ankara'da otomobil iş yerine daldıAnkara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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