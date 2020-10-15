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15.10.2020 - 11:38 |

Son dakika! Ağrı'da korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Ağrı'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden geçen verilere göre; Ağrı'da saat 11.18'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul'da boz ayı paniği! Cep telefonu kamerasıyla görüntüledi...Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece’de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.
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