15.02.2021 - 10:04 | | AA
Son dakika... Ağrı'da terör örgütüne operasyon! 12 kişi yakalandı
Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Gelen son dakika haberine göre; operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan terör örgütü PKK/KCK mensuplarının beyan ve teşhislerinde "milis/iş birlikçi" olarak ismi geçen 13 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 13 zanlıdan 12'si yakalandı.
Ekipler, henüz yeri tespit edilemeyen bir zanlının da yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.