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11.06.2020 - 17:32 | | İHA

Son dakika: AK Parti milletvekili adayı corona virüse yenik düştü

Son dakika haberi... AK Parti 26’ncı dönem Şanlıurfa Milletvekili Adayı Abdurrahman Yetkin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkin, Şanlıurfa’nın kurtuluş savaşında önemli görev alan 12’lerin lideri ve 1919 ile 1923 yılları arasında Urfa Belediye Başkanı olan Mustafa Hacıkamiloğlu’nun da torunuydu.

Son dakika: AK Parti milletvekili adayı corona virüse yenik düştü

Yetkin’in ölümü iş ve siyaset camiasını da derinden üzdü. Yetkin’in hayatını kaybettiğini duyan siyasiler ve iş adamları, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

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